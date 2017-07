Polícia Civil investiga suposto sequestro em Picos

Um homem identificado apenas como Anderson, afirma ter sofrido um sequestro na noite desta sexta-feira (21) no bairro Junco, na cidade de Picos, ao Sudeste do Estado. A vítima teria sido levada até a BR-020 para ser executada, mas ele disse à polícia que a arma dos criminosos falhou e ele conseguiu fugir.

De acordo com o coronel Viana, comandante da Polícia Militar de Picos, o homem é morador de rua e usuário de drogas. “Ele disse para a polícia que sofreu um sequestro e que iria ser executado, não sabemos se essa informação procede, ele está com um ferimento no braço que diz ser dos ‘bandidos’”, contou.

Para a Polícia Militar, o relato da vítima tem muitas contradições. “Pode ser uma história real ou não, o fato é que a Polícia Civil vai investigar o caso”, comentou o coronel Viana.

Uma ambulância foi acionada e conduziu o ferido para atendimento em um hospital da região. A vítima contou que foi sequestrada por três homens e uma mulher, a polícia tenta localizar os possíveis suspeitos.

