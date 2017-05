Polícia continua em busca de localizar suspeito de assassinar policial

Várias equipes da Polícia Militar das regiões de Picos e Oeiras foram enviadas até a cidade de Paquetá do Piauí para atuarem nas buscas ao suspeito de ter assassinado o cabo Daniel Marcos Ferreira, que comandava o Grupamento da PM. O crime ocorreu por volta das 10h, dentro da sede da Polícia Militar na cidade de Paquetá.

O suspeito seria um homem ainda não identificado, que havia sido detido pelo cabo Daniel minutos antes. No momento do crime, o militar estava sozinho na unidade policial. A arma utilizada no crime pertencia ao próprio policial. Após efetuar os tiros, o suspeito foi visto deixando a Delegacia e fugindo a pé.

O delegado titular da Delegacia Regional de Oeiras, Dr. Antônio Nilton, responsável pelo caso, informou que o GPM foi isolado e aguarda a chegada da perícia criminal. O clima na cidade é de apreensão. É grande a movimentação de populares nas proximidades da Delegacia, e de militares nas buscas pelo suspeito.

Segundo informações, o suspeito de ter assassinado o policial teria sido visto na localidade Cajazeiras de São Rafael. Ele teria bebido água em uma residência e seguido caminhando pela mata.

