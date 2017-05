Polícia de Jaicós prende suspeito de assassinar homem no interior de Campo Grande do Piauí

A Polícia Civil da Delegacia Regional de Jaicós prendeu nesta terça-feira, 24, um homem identificado por Elói Raimundo do Nascimento, suspeito de ter praticado um homicídio no dia 29 de abril o município Campo Grande do Piauí.

Eloi foi preso acusado de assassinar a facadas a vítima William Nascimento Luz. O fato aconteceu no no dia 29 de abril, no povoado Canela de Velho, zona rural do município.

Segundo explicou o delegado Miguel Carneiro Correia, responsável pelo caso, as investigações apontaram Elói como autor do crime. Nós representamos pela prisão preventiva, a Justiça concedeu entrevista nós imediatamente demos cumprimento ao mandado.

O delegado informou ainda que o suspeito confessou a autoria do crime em depoimento. “Ele confessou ter sido autor do crime e disse, inclusive, que fez isso porque já vinha sofrendo ameaças por parte da vítima. Isso também será apurado”, afirmou o delegado.

