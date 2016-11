Polícia de Marcolândia procura idoso suspeito de aliciar menino de 12 anos

A Polícia Militar de Marcolândia, localizada a 104 km de Picos, procura um idoso de 60 anos suspeito de aliciar um menino de apenas 12 anos. Segundo a PM, o caso foi denunciado pela mãe do menino ao Conselho Tutelar que, em seguida, avisou à polícia. O idoso ofereceu R$ 2 para a criança fazer sexo oral nele e tocar nas suas partes íntimas.

“O caso aconteceu no dia 19 deste mês, o menino estava brincando na porta de casa quando o senhor passou, o chamou e levou o menino para um chiqueiro de porco que fica em uma área mais deserta. Lá o tempo todo dizendo que ia dar dois reais para a criança fazer sexo oral, tocar nas suas partes íntimas e para a criança deixar ela passar suas partes íntimas na criança. O senhor era conhecido pelo menino”, contou a conselheira tutelar Socorro Soares, que atendeu o caso.

A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar há uma semana, mas como já tinha passado o flagrante o idoso não foi preso. “Quando recebemos a denúncia já tinha passado o período de flagrante e por isso não tivemos como efetuar a prisão. Reunimos o material necessário e encaminhamos para a Delegacia de Simões para que fosse solicitado à Justiça o pedido de prisão preventiva. Em posse do pedido já realizamos diligências, mas ele não foi localizado”, explicou o tenente Francisco de Assis, comandante da Polícia Militar de Marcolândia.

A polícia acredita ainda que há mais vítimas do idoso, pois segundo depoimentos de vizinhos outras crianças já foram vistas na residência do suspeito. “Ainda está em investigação, mas não descartamos essa possibilidade de outras crianças terem sido vítimas do idoso. Até o momento não recebemos denúncias, nem mesmo o Conselho, mas não descartamos, estamos investigando”, finalizou.

G1 Piauí