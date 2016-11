Polícia de Paulistana prende foragido acusado de tentativa de homicídio

Duas equipes de policiais militares do 20º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Paulistana, ao realizarem abordagens às margens da BR 407, por volta das 22h15 desta quinta-feira (03), efetuaram a prisão de um homem identificado como Sansão Basílio da Rocha, natural de Caucaia-Ceará, de 55 anos, que se deslocava à cidade de Brumado, no estado da Bahia. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

O referido Mandado de Prisão constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão, no qual, após consulta dos PMs das guarnições de serviço, foi constatado o não cumprimento. O motivo, segundo consta no BNMP é a prática de uma tentativa de homicídio qualificado, fato este que foi ratificado em conversa com o próprio foragido.

Ainda de acordo com Sansão, ele não sabe precisar a data da ocorrência do crime, mas disse “ter sido entre os anos de 2000 a 2001”, quando era “caseiro” de uma propriedade rural nas imediações de Caucaia/CE. Com validade até 25/01/2022, o referido Mandado foi expedido pela Justiça Estadual do Ceará desde 24/01/2003, portanto, a ser cumprido por mais de 13 anos.

“A certeza da existência desse Mandado em aberto em desfavor do foragido só foi possível após o cruzamento de informações com o Serviço de Inteligência da PMCE, que, após o nosso contato, prontificou-se prontamente em nos repassar as informações que subsidiaram a nossa convicção a fim de que pudéssemos apresentar o capturado ao Delegado local, para a adoção das providências pertinentes”, asseverou o Major Felipe, Comandante do 20º BPM.

Fonte: 20º BPM