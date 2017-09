Polícia desarticula quadrilha e apreende carro roubado em Paulistana

Uma equipe da Força Tática de Paulistana desarticulou uma quadrilha na madrugada desta segunda-feira (11) durante uma barreira policial no Posto Fiscal de Pipocas. Os policiais abordaram um veículo Hyundai HB20 e apreenderam no interior do painel um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e duas porções de maconha para consumo.

Durante a verificação a equipe constatou que Fagner Alves da Silva, um dos ocupantes, possui um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Afrânio (PE). Ele é acusado de ter praticado um assalto na estrada que liga as cidades de Afrânio e Dormentes.

Já o irmão de Fagner, Romero João da Silva, que também estava no veículo, confessou ter passagem na polícia por homicídio e assalto na cidade de Floresta (PE). Ele afirmou aos policiais que estava na região para fazer uma cobrança.

Ao consultar a documentação do veículo, pela numeração do motor, a equipe verificou que o carro havia sido roubado e já foi utilizado na tentativa de assaltos a carros e caminhões na divisa entre o Piauí e o Pernambuco.

Os acusados e todo material foi levado para a Delegacia Regional de Paulistana para os procedimentos cabíveis.