Polícia do Piauí prende suspeitos de fazer prefeito e família refém

A Polícia Civil do Piauí prendeu no início da tarde desta quarta-feira (5) três suspeitos de terem feito refém o prefeito reeleito de Simplício Mendes, Heli de Araújo Moura Fé, sua esposa, a filha e o motorista. As prisões ocorreram na cidade de Ouricuri, estado do Pernambuco.

De acordo com uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, foram encontrados com os suspeitos os carros tomados de assalto, além de um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, um veículo Fiesta e duas motocicletas.

Os suspeitos estão sendo recambiados para a cidade de Simplício Mendes, onde ocorrem as investigações.

Entenda o caso

O prefeito reeleito Heli de Araújo Moura Fé, foi feito refém juntamente com a esposa, a filha e o motorista em ação criminosa na manhã desta quarta-feira (5). Eles seguiam viagem para a Teresina quando foram abordados por dois indivíduos na rodovia PI-143. A cidade está localizada a 398 km da capital.

A caminhonete que levava o prefeito e a família foi abordada a cerca de 30 quilômetros de Simplício Mendes. Ao chegar próximo à localidade Castanheiro, os indivíduos sacaram uma arma e ordenaram para que parassem.

O delegado Thiago Damasceno, titular da Delegacia de Simplício Mendes, informou que os dois criminosos mandaram o motorista do prefeito seguir por uma estrada vicinal onde os passageiros foram amarrados e tiveram alguns de seus pertences levados.

O veículo onde estavam os assaltantes era uma caminhonete com placa de São Luís (MA) e de acordo com o delegado havia sido roubado nas proximidades da cidade de Jaicós.

