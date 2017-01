Polícia Federal vai investigar falsificação de dinheiro no Piauí

A Polícia Federal vai investigar a circulação de cédulas de dinheiro falso em alguns municípios do Piauí. De acordo com a assessoria da PF no Piauí, as investigações ainda não iniciaram. Na semana passada, pessoas foram presas em três cidades diferentes pela prática do crime.

Na última quarta-feira (04), dois jovens foram detidos em Parnaíba com notas falsas de cem reais, no mesmo dia, um homem foi flagrado também com cédulas de cem em Palmeirais. No último sábado (07), um homem foi preso em Patos do Piauí com notas falsas de R$ 50,00.

Falsificar dinheiro é caracterizado como crime contra a fé pública, de acordo com o Artigo 289 do Código Penal Brasileiro.

