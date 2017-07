Polícia flagra mulher com celular roubado no povoado Torrões

A Polícia Civil de Picos recuperou, nessa quinta-feira (6), no povoado Torrões, zona rural do município, um aparelho celular Samsung Galaxy Core Plus proveniente de roubo, com uso de arma de fogo, na Rua Hilda Policarpo, Centro. A ação faz parte de uma operação da PC para recuperar aparelhos celulares roubados na cidade.

De acordo com a nota divulgada pela Polícia Civil de Picos em sua página no Facebook, após investigação, os policiais abordaram uma mulher com iniciais M.J.C em seu local de trabalho e estava portando o aparelho. “A pessoa que vendeu o celular também foi identificada, este seria o indivíduo conhecido como Pirão, que morreu em confronto com a polícia quando praticava roubo em um posto de combustíveis em Picos”, disse a nota.

A polícia informou ainda que a mulher foi conduzida à Central de Flagrantes e responderá judicialmente pelo crime de receptação, que tem pena prevista de até oito anos de reclusão, dependendo da situação fática.

A vítima do roubo e proprietária do celular já foi informada e irá se descolar até a delegacia para receber seu celular de volta.