Polícia homem suspeito de roubar trailer no bairro Ipueiras

A Polícia Militar de Picos prendeu nessa terça-feira (13), por volta das 23h, um homem identificado como Wanderson José de Sousa, suspeito de roubar um trailer de lanches, localizado no bairro Ipueiras.

O proprietário do estabelecimento informou à polícia que Wanderson e mais três pessoas chegaram no seu estabelecimento em um veículo Ford Ka, cor branca e placa PIM 7922 de Picos, anunciaram o assalto e levaram diversos objetos.

De acordo com a polícia, foi subtraído do estabelecimento uma TV de 40 polegadas, bebidas, chaves, cartões, documentos do proprietário e dos funcionários e uma quantia de R$ 350 em espécie.

A vítima acionou a polícia e momentos depois do crime o veículo foi interceptado na altura da sede do Corpo de Bombeiros, no bairro Junco. No carro estava apenas um integrante do grupo, que se tratava de Wanderson José. “Foi feito a abordagem e levado à presença das vítimas e o mesmo foi reconhecido como sendo um dos ocupantes do veículo que participou do roubo”, disse o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana.

Até o momento a polícia não sabe o paradeiro dos outros três integrantes do grupo, como também dos produtos roubados.

Wanderson foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.