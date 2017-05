Polícia identifica e procura suspeito de homicídio em Campo Grande do Piauí

Policiais do Grupamento da Polícia Militar de Campo Grande do Piauí estão em diligências com o objetivo de capturar o principal suspeito de ter assassinado Severino de João Manoel na noite desta sexta-feira.

Segundo informações do cabo R. Silva, o suspeito foi identificado por Canuto José de Freitas, que reside na localidade Jerimum, zona rural de São Julião, local onde as buscas estão concentradas. “Ele tá embrenhado na mata. Foi visto há mais ou menos uma hora atrás. Nós estamos no encalço dele”, disse o comandante do GPM. A motocicleta utilizada na fuga, uma Honda NX, foi apreendida nas proximidades da residência do suspeito.

Silva informou que a polícia já tem informações sobre um outro envolvido, que também reside na localidade Jerimum. A dupla suspeita de participação no crime foi vista no interior de um bar minutos antes do corpo ter sido encontrado.

Questionado sobre o crime, o cabo R. Silva acredita motivação fútil. “A vítima é uma pessoa que não faz mal a ninguém. Bebe muito e dorme em qualquer lugar. Ele estava dormindo embaixo do pé de umbuzeiro quando foi morto. Já esse Canuto é peça ruim. Ele já matou o próprio irmão”, disse R. Silva.

O crime contra o irmão ocorreu o ano de 2011. A vítima foi o irmão mais velho de Canuto, identificado por João Batista de Freitas, porque ele tinha pego a moto emprestada sem pedir permissão. Canuto assassinou o irmão com três tiros de revólver, fugiu e foi preso logo depois.

O CRIME

Homem é encontrado morto em Campo Grande do Piauí; 2º homicídio registrado este ano

Um homem identificado apenas por Severino de João Manoel foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, 12, no povoado Serra do Campo Grande, comunidade situada a cerca de 5 km da cidade de Campo Grande do Piauí.

O corpo foi encontrado por volta das 21h, embaixo de uma árvore, com sinais de espancamento. Severino teria sido assassinado a pauladas. O caso chocou a população do povoado.

O corpo foi levado para o Hospital Regional Justino Luz, para ser submetido ao exame cadavérico.

Esse é o segundo homicídio registrado no município de Campo Grande do Piauí em menos de 20 dias. Um outro caso aconteceu no povoado Canela de Velho, no último dia 29 de abril, numa briga entre vizinhos. Um jovem identificado por Willian foi assassinado a facadas.

No dia 12 de março, um jovem do povoado Canela de Velho, identificado por Leandro Antônio de Almeida, conhecido pelo apelido de “Cheiro”, de 20 anos, também foi assassinado. O caso aconteceu no povoado no povoado Boa Viagem, também conhecido como KM 87, município de Francisco Santos.

