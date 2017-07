Polícia intensifica fiscalização no trânsito e apreende sete motos conduzidas por menores em Jaicós

Com a proximidade do São João do Galo, tradicional evento cultural que acontece neste final de semana – dias 14 e 15 de julho – e promete movimentar a cidade de Jaicós, a Polícia Militar intensificou os trabalhos de repressão à criminalidade.

Além das viaturas que circulam os bairros da cidade, barreiras policiais estão sendo montadas em pontos estratégicos, como as entradas da cidade. O objetivo, segundo o capitão Lindomar Félix, comandante da 3ª Companhia, é oferecer mais segurança à comunidade.

Um dos alvos da operação é o trânsito. A polícia quer coibir a circulação de veículos conduzidos por menores de idades ou por pessoas alcoolizadas. Em apenas 24 horas, sete menores foram flagrados conduzindo motocicletas, apreendidos e conduzidos à 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Jaicós.

O delegado Miguel Carneiro Correia informou que os pais ou responsáveis pelos menores também foram conduzidos à Delegacia. “Desses sete casos, apenas dois ficou comprovado que os menores pegaram os veículos sem o conhecimento dos pais. Os demais foi com a autorização do responsável, que vai responder em juízo”, disse.

O delegado regional esclareceu que os menores vão receber as punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicado pela Promotora de Justiça. Já os responsáveis que consentiram que os menores conduzissem os veículos, esses serão penalizados pelo juizado especial criminal, ou seja, pelo juiz da Comarca de Jaicós” disse. A pena aplicada para esse tipo de crime, segundo o delegado, é inferior a quatro anos e substituída por pena alternativa, como pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade.

CidadesnaNet