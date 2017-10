Polícia levanta suspeita de “destruição” do corpo de Camila Abreu

Após confirmar que a estudante de Direito Camila Abreu está morta, o coordenador da Delegacia de Homicídios, Francisco Costa, o Baretta, levanta a suspeita de que o corpo da jovem tenha sido “destruído”.

Na manhã desta terça-feira(31), equipes da Delegacia De Homicídios estão em campo realizando uma espécie de varredura para encontrar o corpo de Camila.

“Já temos um fato: houve um homicídio qualificado com ocultação de cadáver e quiçá destruição parcial ou total do corpo. Achamos que não teve destruição, mas sabe-se lá…”, desconfia o coordenador da especializada.

Baretta garante que o inquérito que apura a morte da jovem já está praticamente concluído. O coordenador ainda não cita nomes de suspeitos e só vai se pronunciar sobre quando a investigação for finalizada.

Familiares e amigos de Camila suspeitam que o namorado da jovem que, de acordo com relatos, foi a última pessoa que esteve com a estudante antes do seu desaparecimento, seja o principal suspeito de cometer o crime.

O namorado de Camila é um oficial lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar.

“Se a imputação do crime recair em cima do namorado dela [Camila] será um caso isolado dentro da Polícia Militar, que é uma instituição séria que tenho certeza que ficará à disposição para contribuir com o que for necessário”, disse Baretta.

A expectativa é que o inquérito seja finalizado até à tarde de hoje.

Cidade Verde