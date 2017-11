Polícia Militar anuncia os aprovados no concurso e convoca 331; veja lista

O resultado final do concurso da Polícia Militar obteve 331 aprovados. O anúncio aconteceu no Quartel do Comando da Polícia Militar com representantes da polícia e do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe). A Polícia disponibilizou 400 vagas. Um total de 149 candidatos foram desclassificados, sendo 90 no teste físico, 25 no exame psicotécnico e o restante na análise de saúde e na investigação social.

De acordo com o Nucepe, foram inscritos 32.561 candidatos para as 400 vagas. Na primeira etapa, foram chamados 400 aprovados e mais 80 classificados. No entanto, na última fase que é de Investigação Social, havia 336 candidatos. Alguns não foram aprovados nos testes de aptidão física e no exame psicotécnico do certame e , por fim, 331 foram aprovados.

O presidente da Nucepe, Pedro Soares, esclarece que não serão chamados mais candidatos além dos 331 aprovados. “Foram esses aprovados nas cinco etapas que ingressarão na Polícia Militar. Alguns entraram com recursos judiciais. Esperamos está entregando futuro bons policiais à PM”, disse o presidente da Nucepe.

O subcomandante da PM, coronel Lindomar Castilho, disse que só chamará mais candidatos além dos que 331 aprovados, mediante à decisão judicial.

“Tudo que foi previsto no edital foi feito. Infelizmente alguns candidatos não se prepararam para todas as etapas do concurso”, ressalta o coronel Lindomar.

A vice-reitora da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), professora Bárbara Melo, classificou o concurso como “longo e desafiador”. “Tivemos o tempo todo que lidar com quadrilhas que tentavam fraudar o concurso. Mas garantimos que entregamos o resultado com total lisura”,assegura a vice-reitora.

A PM aguarda retorno do governador Wellington Dias de Brasília para determinar a data de início do Curso de Formação dos novos policiais.

Os soldados serão lotados em Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Avelino Lopes, Urucuí, São Raimundo Nonato, Piripiri, Oeiras e Bom Jesus. O curso de formação será realizado em Teresina, Picos e Parnaíba.

Cidade Verde