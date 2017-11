Polícia Militar de Picos apreende cocaína escondida em moto

Policias da cidade de Picos realizaram na manhã desta segunda-feira (13), a prisão de um jovem identificado como Pedro Vitor de Moura, 20 anos, que estava transportando drogas em sua moto pela cidade.

Segundo informações do coronel Edwaldo Viana da Polícia Militar de Picos, o rapaz se evadiu do local.

“Tivemos informações de que Pedro, estava com drogas escondidas no mata cachorro de sua moto, e que o mesmo se encontrava no bar do João, no bairro Boa vista, fomos até o local e apenas encontramos a motocicleta, uma Fan 150cc, preta, e na referida peça, foi encontrado 23 invólucros de substância análoga a cocaína”, relatou o coronel.

A moto foi conduzida para a Central de Flagrantes e a polícia continua em diligências para efetuar a prisão do jovem.

