Polícia Militar prende homem armado na zona rural de Belém do Piauí

Com o intenso trabalho realizados pela Polícia Militar do GPM de Belém do Piauí, mais uma arma de fogo e um infrator foram retirados de circulação na manhã de hoje (22/07).

Após denúncia, uma guarnição formada pelo Sargento Coelho e o Cabo Hilário, interceptaram um homem identificado por Francisco das Chagas de Araújo, natural de Padre Marcos.

Segundo informações do Sargento Coelho, Comandante do GPM de Belém do Piauí, o infrator foi preso por volta das 05h50min, logo após realizar alguns disparos na localidade Cancela, zona rural de Belém do Piauí, utilizando um revólver calibre 32, com capacidade para 6 munições e marca suprimida.

O homem e a arma, o revólver calibre 32, de numeração 27336, foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos para os procedimentos legais.

