Polícia Militar prende suspeitos com armas em Curral Novo

Os policiais da Força Tática do 20º batalhão apreenderam na tarde dessa quinta-feira (23) duas armas de fogo, após abordagens na zona rural do município de Curral Novo a duas pessoas durante trabalho de rotina.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava policiamento ostensivo para verificar denúncias de possíveis irregularidades, quando flagrou um homem identificado como Gean José dos Santos Nascimento, com uma espingarda calibre 36, cartuchos, chumbos, pólvora e espoletas, na estrada de acesso ao Sítio Quilombo.

No momento da abordagem a José dos Santos, outra pessoa identificada como ‘Cicão’ abandonou a motocicleta que pilotava, com munições de espingardas, e empreendeu fuga no matagal. Durante a perseguição, os policiais adentram em uma residência de um terceiro homem identificado como Edmilson Oliveira Lima, onde foi encontrada uma espingarda calibre 12, além de chumbos, pólvoras e espoletas.

Todo material foi apreendido e as pessoas envolvidas encaminhadas à Delegacia Regional de Simões.

GP1