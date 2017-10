Polícia prende acusados de matar vendedor a tiros

Neste domingo (29/10), a Polícia Militar da cidade de Oeiras realizou a prisão de dois homens envolvidos no assassinato do vendedor ambulante identificado como Júlio Araújo, mais conhecido como ‘baiano dos cd’s’, neste sábado no município.

Segundo informações, o crime ocorreu no momento em que a vítima bebia em uma residência de amigos, por volta das 20h no bairro Jureminha.

Em menos de 12 horas a equipe policial da 10ª Delegacia Regional de Oeiras-PI, sob comando do Delegado Antônio Nilton com apoio da policia Militar as equipes de Força Tática e Viatura Trovão conseguiram desvendar o caso.

O crime ocorreu em uma residência de propriedade de um homem mais conhecido como ‘Vandinho Moto Taxi’, localizada no Bairro Jureminha. De acordo com o delegado Antônio Nilton, quatro pessoas estão envolvidas no crime, são elas: Robert Eudes da Silva Vieira, Vando Vieira de Figueiredo, Lucenildo Gomes de Sousa (Play Boy) e Derivaldo de Sousa.

Robert Eudes e Vando Vieira foram presos neste domingo. Os outros dois envolvidos – Lucenildo e Derivaldo – continuam foragidos. Segundo a investigação da polícia o crime foi motivado por uma desavença passional entre Lucenildo e a vítima, sendo revelado que os dois estavam disputando a mesma mulher. A envolvida no caso é Gisele Leal de Sousa, ex-companheira de Lucenildo e estava atualmente em um relacionamento com a vítima.

“O Baiano no momento em que foi alvejado na residência do senhor Vando estava na companhia de Gisele e uma adolescente, ambos estavam consumindo bebida alcoólica. Segundo relato de testemunhas, o Baiano havia chegado a residência a pouco tempo quando chegaram os outros três envolvidos Lucenildo, Robert e Derivaldo em um veículo celta de cor branca, o carro é de propriedade de Derivaldo. Eles bateram na porta e Vando o proprietário da casa abriu permitindo os três adentrassem e executassem o homicídio”, disse o delegado Antônio Nilton.

Ainda se acordo com o delegado Antônio Nilton, a vítima foi atraída para o local do crime pelo proprietário da residência para facilitar que os outros três executassem o Baiano. “O Lucenildo (Play Boy) se encontra foragido e já foi condenado há 26 anos de prisão pelo crime de latrocínio anos atrás, mas no momento se encontrava em liberdade. Na época ele praticou o crime contra um vereador do município de Nazaré do Piauí”. afirmou o delegado.

Criminosos envolvidos no homicídio (Crédito: Reprodução)

Criminosos envolvidos no homicídio (Crédito: Reprodução)

Criminosos envolvidos no homicídio (Crédito: Reprodução)

Criminosos envolvidos no homicídio (Crédito: Reprodução)

Fonte: Com informações do Mural da Vila