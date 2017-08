Polícia prende casal suspeito de assaltar estudante no bairro Junco

A Polícia Militar de Picos prendeu na noite dessa quarta-feira (9) um casal suspeito de assaltar uma estudante no bairro Junco. Os assaltantes estavam em uma motocicleta e foram presos na Avenida Deputado Sá Urtiga, no bairro Bomba. O casal estava em posse de uma faca.

De acordo com o comandante do 4º BMP, tenente-coronel Edwaldo Viana, após o roubo a vítima acionou a polícia, que saiu em diligência para capturar os suspeitos. “A VTR alfa deu início a diligência com intuito de prender os acusados. Orientados pelo Copom, foi traçado uma possível rota de fuga e conseguimos interceptá-los na Avenida Beira Rio. Eles não obedeceram a ordem de parada e foi realizado o acompanhamento tático”, disse.

Viana informou ainda que alguns metros à frente os policiais conseguiram lograr êxito e prenderam a dupla, que se tratava de um menor, de 15 anos, e de uma mulher identificada como Girlene Antônia de Morais. “A dupla ainda indicou onde haviam descartado os pertences das vítimas, a VTR foi aos locais indicados e recuperou os pertences da estudante e a faca utilizada no roubo”, informou o comandante.

Os suspeitos foram levados à Central de Flagrantes e lá foram reconhecidos pelas vítimas.