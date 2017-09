Polícia prende dois suspeitos de assaltos em Alagoinha do Piauí

Dois suspeitos de assaltos identificados como Reginaldo Raimundo de Carvalho, vulgo “galego”, de 29 anos, e Leonardo, vulgo “Leo”, de 23 anos, foram presos, no final da manhã deste domingo (03), pelo Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município de Alagoinha do Piauí, a 69 km de Picos.

De acordo com a tenente-coronel Elza Rodrigues, da diretoria de comunicação da PM, a equipe do GPM de Alagoinha do Piauí teve conhecimento de que três homens estavam praticando assaltos na região de Alagoinha, Vila Nova, São Julião e Campo Grande do Piauí.

“Os policiais militares deslocaram-se à localidade informada e quando se aproximaram da residência de Januelson, eles conseguiram abordar os suspeitos identificados por Galego e Leo. Um deles, ao avistar a viatura, pulou o muro da residência e embrenhou-se na mata, fato relatado pelos outros dois comparsas”, informou a tenente-coronel Rodrigues.

Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre 38 da marca Taurus, oxidado, com cinco cartuchos intactos e numeração suprimida, além de duas motos Honda, 150cc, uma delas de cor azul e a outra de cor preta, ambas sem placa e com chassi raspado. A dupla também estava portando dois capacetes pretos e duas jaquetas, que eram utilizados durante os assaltos.

Os policiais confirmaram o flagrante delito ao consultarem algumas das vítimas que foram assaltas em Campo Grande e Vila Nova do Piauí, elas confirmaram que foram os suspeitos em questão que praticaram os assaltos e reconheceram os veículos, os capacetes e as vestimentas utilizados na ação criminosa.

Os acusados foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo, adulteração veicular e roubo.

GP1