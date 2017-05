Polícia prende homem acusado de cultivar maconha em roça

Um homem identificado como Antônio Filho de Sousa foi preso por policiais da Força Tática da 2ª CIA/14ºBPM. Antônio Filho é acusado de cultivar maconha em uma roça.

A ação que culminou com a prisão do acusado se deu por volta das 15h desta quinta-feira (11) na localidade Poços zona rural de Simplício Mendes, realizada por uma guarnição comandada pelo Tenente Damata. Em poder do acusado os militares encontraram uma arma de fogo tipo espingarda.

“Obtivemos a informação que um homem havia plantado e cultivava maconha na referida localidade. Então fomos averiguar a veracidade dessa informação e nosso serviço de inteligência passou a monitorar os passos do acusado Antônio Filho. Não foi fácil localizar o plantio da maconha, pois o local é de difícil acesso. E para dificultar ainda mais a localização, o acusado usou a estratégia de fazer o plantio da maconha em meio a plantas nativas, e em diversos pontos diferentes sendo necessária uma busca minuciosa em toda a área”, explica o tenente Damata.

O acusado foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33) e por posse ilegal de arma de fogo (previsto no artigo 12) do estatuto do desarmamento.

O flagrante será encaminhado ao juiz e solicitado á prisão preventiva de Antônio Filho. Se o juiz acatar o pedido, o acusado vai ser transferido para o presidio em São Raimundo Nonato.

Fonte: Blog do João Batista