Polícia prende homem suspeito de tráfico de drogas em Picos

Um homem identificado como Joylson Rodrigues de Lima, de 24 anos, foi preso em flagrante por policiais militares, na manhã desse sábado (27), por volta das 7h30. O suspeito foi preso quando estava saindo de uma boca de fumo, localizada no Centro de Picos.

De acordo com o coronel Viana, da Polícia Militar de Picos, o monitoramento do suspeito iniciou a partir do momento que a polícia recebeu denúncias anônimas informando que ele [Joylson] estava traficando drogas. “Após denúncias anônimas e fundada suspeita, passamos a monitorar o suspeito e na manhã de sábado a Força Tática desarticulou a boca de fumo e predeu o Joylson”, disse o comandante.

Durante a abordagem policial, foram encontradas drogas e dinheiro trocado. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade.

