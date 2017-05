Polícia prende homem com cocaína e crack na Oiticica

A Polícia Militar de Picos prendeu nessa quinta-feira (18) um homem identificado como Raniel Pereira Nunes da Silva, 25 anos, suspeito de tráfico de drogas. A prisão foi realizada na Oiticica, divisa entre os bairros Morada do Sol e Morada Nova.

De acordo com tenente Xavier, ao realizar rondas de rotina na região, a guarnição da PM se deparou com um homem em atitude suspeita e durante abordagem encontrou com ele substâncias análogas a cocaína e ao crack.

Os policiais encontraram 14 trouxinhas de substância análoga a crack, como também, 18 trouxinhas de substância análoga à cocaína.

Diante do fato, a PM conduziu o abordado para a Central de flagrantes, para que fossem tomadas as medidas legais.