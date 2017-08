Polícia prende homem suspeito de furtos em Betânia do Piauí

Policiais Militares do Grupamento do município de Betânia do Piauí prenderam, nesta segunda-feira (7), por volta das 9h, um homem identificado por Ariene Gomes dos Santos, de 23, suspeito de ter furtado um aparelho celular da vítima Eliana de Sousa Silva, fato ocorrido no sábado, dia 05, no ‘Beco da Facada’.

Segundo informações dos policiais, Ariene é suspeito, também, de ter roubado e matado um animal caprino, da raça Boer, que pertencia à vítima Antônio do Nascimento Filho, residente no interior do município.

Ainda de acordo com informações da polícia, o Ariene teria roubado, matado o animal no intuito de vender a carne, mas como não conseguiu tirar o couro, terminou por abandonar o animal.

Diante dos fatos, o acusado, lesados e testemunhas foram todos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Paulistana para os procedimentos cabíveis.

CidadesnaNet