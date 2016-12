Polícia recupera moto furtada e prende acusado em Jaicós

Mais uma motocicleta foi furtada na feira livre da cidade de Jaicós. O fato aconteceu nesta segunda-feira, 26. O veículo havia sido estacionado em frente a loja Armazém do Povo, situada no centro da cidade, ao lado do Banco do Brasil, onde há uma grande movimentação de pessoas durante todo o dia. A ausência do veículo foi percebida por volta das 15h.

A polícia foi informada e, junto com os funcionários da loja, a qual a moto pertence, iniciaram as buscas.

Segundo informações, o acusado saiu empurrando a motocicleta em direção a uma rua pouco movimentada, danificou o painel do veículo e teria feito uma ligação direta.

Por volta das 19h30, os funcionários da loja encontraram o acusado de furto conduzindo a moto no bairro Serranópolis, nas proximidades da fábrica Cerâmica. Com a chegada dos funcionários, o acusado ainda tentou fugir, mas foi imobilizado. A polícia foi acionada e efetuou a prisão e a apreensão do veículo.

O acusado foi identificado como Bruno da Silva Pereira, que foi conduzido à 13ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pela prática criminosa de furto. A equipe de serviço era composta pelo cabo Justino e pelo soldado Mauro.

CidadesnaNet