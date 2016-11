Polícia prende suspeito de manter fábrica de armas caseiras em casa na região de Paulistana

A Polícia Militar em Paulistana, prendeu nesta segunda-feira (14) um homem suspeito de fabricar armas dentro de uma casa. Ele foi alvo de uma denúncia anônima. Conforme o major Estanislau Felipe, comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Paulistana, a denúncia chegou através do telefone celular da viatura.

“A apreensão foi realizada na localidade Salão, interior do município de Betânia do Piauí. Após o recebimento da denúncia, os policiais se deslocaram até o local indicado e na referida residência. Ao indagar o suspeito, o mesmo admitiu a prática e permitiu, mediante assinatura em termo de autorização da entrada dos policiais em sua casa, onde foram encontradas as armas”, disse.

Na residência, a PM encontrou quatro armas de fogo de fabricação artesanal, sendo uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 28, uma espingarda calibre 32 e uma espingarda calibre 36. Além disso, várias ferramentas utilizadas na fabricação e montagem de armas foram apreendidas.

O suspeito e as armas apreendidas foram encaminhados à 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paulistana para adoção dos procedimentos necessários.

Fonte: JPOnline