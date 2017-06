Polícia prende suspeito de praticar assaltos na zona rural de Pio IX e Alagoinha do Piauí

A Polícia Civil e Militar prendeu na tarde desta terça (13), o autor de vários roubos que aconteceram em diversos locais da zona rural de Pio IX e Alagoinhas. O capturado, Lucas Samuel de Sousa Pereira, 23, em seu depoimento, confessou a participação nas ações criminosas nas cidades. O preso ainda estava de posse dos celulares oriundo das subtrações.

Segundo o delegado, Aureliano Barcelos, a quadrilha foi identificada após um trabalho de investigação intensa, e o preso foi pego na região de Monsenhor Hipólito, na divisa com a cidade de Pio IX.

“Agora é questão de dias todos serem presos, eles estavam realizando assaltos na região de São Luís, Guaribas, Odilândia, mas vão pagar por tudo que fizeram. Essa quadrilha é de Monsenhor Hipólito, eles faziam os assaltos em Pio IX e voltavam a suas casas.” Explica, Aureliano Barcelos.

Quatro pessoas envolvidas no crime, estão foragidas e identificadas, a polícia afirma que em questão de tempo, todos serão punidos.

Outras Prisões

Dois outros homens foram presos pela Polícia Militar por desacato, pertubação do sossego alheio e outras infrações. O caso já está com a Polícia Civil e a punição será aplicada conforme o entendimento do Delegado.

