Polícia prende suspeito de tentar assaltar jovens no bairro DNER

A Polícia Militar de Picos prendeu na noite dessa quarta-feira (16) um homem identificado como Francisco Amaro da Silva Júnior, mais conhecido como “Bit Bit” do bairro Parque de Exposição. O suspeito, em companhia de um comparsa, tentou assaltar quatro jovens no bairro DNER.

Durante o assalto, a dupla estava em uma motocicleta Pop 100, de cor preta e placa KGT 1429 e em posse de um simulacro de pistola.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, o Copom foi informado de uma tentativa de assalto no DNER e uma guarnição foi deslocada ao local. “Eles (os jovens) entraram em luta corporal com os assaltantes e conseguiram ficar com a moto. Os dois suspeitos fugiram à pé pelo bairro DNER, em direções opostas e pulando vários muros de residências”, disse o comandante.

Viana informou ainda que quando a guarnição se aproximou de uma residência um dos suspeitos tentou fugir. Porém, não obteve êxito e acabou sendo preso.

O outro suspeito conseguiu fugir e até o momento ainda não foi localizado. Bit Bit informou aos policiais que o comparsa trata-se de Jeferson do bairro Boa Vista.