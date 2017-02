Polícia prende três suspeitos de envolvimento no assassinato do funcionário da Moto Moura

A Polícia Civil de Picos prendeu três pessoas suspeitas no envolvimento do assassinato do funcionário da Moto Moura, Gilberto de Carvalho Filho, conhecido como Bertim, ocorrido no último dia 27 de junho de 2016, nas proximidades do Terminal Rodoviário de Picos. As prisões aconteceram ontem, dia 7 de janeiro, e nesta quarta-feira (8).

Em nota divulgada em sua página no Facebook, a Polícia Civil informou que a primeira prisão ocorreu ontem (7), por volta das 18h, no qual foi cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor de Michel Mendes de Sousa, conhecido como “Michel do Saquinho”.

Ainda de acordo com a nota, hoje foram presas mais duas pessoas envolvidas no latrocínio, são elas: Matheus Miranda Ferreira e Erisvaldo Alves Da Silva, conhecido como João de Deus. Além do mandado de prisão temporária, os policiais cumpriram ainda mais cinco mandados de busca e apreensão relativos ao crime.

A Polícia Civil informou ainda que a companheira de Matheus Miranda, Irineia Leonice do Carmo Silva, foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Um menor também foi apreendido e apresentado no Fórum. “Ainda, quando da realização de tais diligências, um menor, que, em meio à aglomeração formada, a tudo assistia, e em desfavor do qual havia mandado de busca e apreensão, foi apreendido e apresentado no Fórum”, disse a nota.

Autor do Disparo

No último dia 21 de agosto de 2016, Ezau Francisco Dias, de 38 anos, foi preso na cidade de Alagoinha do Piauí. Ezau foi apontado pela polícia como o autor do disparo que matou Bertinho.