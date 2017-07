Polícia prende trio suspeito de praticar assaltos em Picos

A Polícia Militar de Picos prendeu nessa sexta-feira (30) três pessoas suspeitas de praticarem assaltos nos bairros da cidade. A prisão aconteceu no bairro Pedrinhas.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a polícia foi informada que quatro pessoas, em duas motocicletas, haviam roubado uma senhora nas proximidades da Avenida Beira Rio e também tinham roubado um homem no bairro Ipueiras.

“Após rondas, nos deparamos com os suspeitos no bairro Pedrinhas. Fizemos acompanhamento tático e conseguimos pegar três dos suspeitos. Vale ressaltar que ao avistarem a guarnição os mesmos se desfizeram de uma pistola beretta 950.22, com duas munições intactas.”, informou Viana.

Os três suspeitos presos foram: Giovanni Alves da Silva, Jefferson Cardoso de Holanda e um menor. O trio foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar não localizou o quarto suspeito dos assaltos.