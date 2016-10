Polícia procura quadrilha suspeita de arrombar loja em Picos

Após quase dois meses e meio a polícia civil ainda não tem pista das quatro pessoas, três mulheres e um homem, suspeitas de participação no arrombamento de uma loja no Centro de Picos.

O crime aconteceu na madruga do último dia 17 de julho e naquela oportunidade criminosos serraram uma corrente, arrombaram uma porta, adentraram e fizeram um verdadeiro arrastão no estabelecimento comercial de moda jovem.

Os quatro suspeitos foram flagrados por uma câmera de segurança de uma loja que fica em frente a que foi alvo dos arrombadores, onde de acordo com as imagens tudo indica os responsáveis pelo crime ficaram por várias horas dentro da Tribo escolhendo os acessórios, as roupas e os calçados que levariam.

Em sua página oficial no Facebook a polícia civil divulgou as fotos com as imagens aproximadas dos suspeitos e pede ajuda a população para identificar o quarteto suspeito do arrombamento seguido de furto. “Ajude a polícia na identificação dos mesmos. Realize sua denuncia via página oficial da Polícia Civil no Facebook, na Delegacia Regional de Polícia Civil de Picos localizada na Rua Severo Eulálio ou por nosso link de denuncias”, diz a postagem.

