Polícia procura suspeito de ter assassinado ex-mulher em Curral Novo do Piauí

Policiais Militares do Grupamento de Curral Novo do Piauí estão em diligências com o objetivo de capturar o homem apontado como autor de um crime ocorrido na noite deste domingo (4), no Centro da cidade.

Segundo informações registradas na Delegacia Regional de Polícia Civil de Simões, Vailson Valdemar de Carvalho Nascimento, de 29 anos é o principal suspeito de ter efetuado pelo menos seis tiros de revólver contra a jovem Rosielma Raimunda de Sousa, de 24 anos. Alguns dos tiros atingiram a cabeça da vítima, que faleceu no local.

O crime ocorreu por volta das 19h40, próximo a Igreja Matriz, e teria motivação passional. Segundo está apurando a polícia, o suspeito já teve envolvimento amoroso com a vítima e o crime teria ocorrido por ciúmes.

O feminicídio, que chocou a população da cidade de Curral Novo, está sendo investigado pelo delegado Valdo Henrique Verçosa de Melo Sousa, titular da Delegacia Regional de Simões, que começou a ouvir testemunhas nesta segunda-feira (5) e ainda não se pronunciou sobre o caso.

Na redes sociais, amigos lamentam a morte precoce de Rosielma Sousa. Muitas mensagens foram publicadas no perfil da vítima no Facebook.

