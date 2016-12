Polícia recupera motocicleta roubada de jornalista

A Polícia Militar de Picos recuperou na noite desta quarta-feira (14) a motocicleta modelo Honda Biz da apresentadora da TV Picos, a jornalista Layla Araújo. O veículo havia sido roubado por dois homens armados na noite de terça-feira (13) em frente à residência da vítima, no bairro Ipueiras.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, um dos suspeitos foi localizado após os policiais avistarem a motocicleta em frente do Rotary Club, que fica localizado na Rua São Sebastião, Centro. No local estava acontecendo uma festa do CRAS, e ao adentrarem no estabelecimento os policiais encontraram o suspeito curtindo o evento acompanhado de uma mulher.

Viana informou ainda que o Serviço de Inteligência da PM já tinha feito o reconhecimento dos criminosos, através de imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local do crime.

Um dos suspeitos apreendido e posteriormente encaminhado à delegacia é um menor de 16 anos, que já é bastante conhecido das autoridades policiais por realizar diversos assaltos na cidade.