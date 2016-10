Polícia recupera retroescavadeira furtada

Em menos de 24 horas do crime, a Polícia Militar recuperou na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 13h, a retroescavadeira que foi furtada na noite de quarta-feira (5) no povoado Futuro, zona rural de Picos. A máquina foi recuperada no povoado Riachão, zona rural de Itainópolis.

Segundo o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, os policiais saíram em diligência e seguiram o rastro da retroescavadeira pelos povoados Capitão de Campos, Vaca Morta e Samambaia. “A máquina foi encontrada no povoado Riachão, na estrada de Itainópolis”, disse o comandante.

Viana informou ainda que o suspeito do furto evadiu-se do local em uma motocicleta. A polícia continua em diligência para localizar e prender o suspeito.