Polícia recupera veículo roubado em Santo Antônio de Lisboa

Uma equipe do Grupamento da Polícia Militar de Santo Antônio de Lisboa, a aproximadamente de 313 km de Teresina, recuperou neste sábado (04), uma motocicleta placa OII-6959, com registro de roubo, após uma perseguição policial na cidade.

De acordo com informações repassadas ao capitão Elias, do município de Picos, cidade limítrofe, a guarnição realizava uma barreira policial na entrada do município quando avistou uma dupla em uma motocicleta em atitude suspeita.

Segundo a PM, quando os suspeitos perceberam a presença policial empreenderam fuga e a guarnição iniciou perseguição. A dupla abandonou o veículo durante a ação e adentrou em um matagal. A polícia realizou diligências, mas não conseguiu localizar os indivíduos, e apreendeu o veículo.

Fonte: GP1