Polícia vai apurar suspeita de incêndio criminoso em Santana do Piauí

A Polícia Civil da cidade de Picos foi acionada e deve investigar uma série de incêndios ocorridos durante esta semana na zona rural de Santana do Piauí. O fogo atingiu duas grandes propriedades rurais e uma casa de farinha foi destruída. Os moradores reclamam da fumaça.

O fato teve início na última segunda-feira (10) e, de acordo com a Polícia Militar da região, o fogo começou de forma misteriosa em duas localidades: Povoado Barros, a 3 Km da zona urbana; e Povoado Lagoa dos Marcelinos, a 4 Km da cidade. “Não houve nenhuma vítima, apenas danos em uma casa de Farinha no Povoado Lagoa dos Marcelinos, onde foi destruído os implementos daquela fábrica artesanal”, destaca o sargento Alves, do GPM de Santana do Piauí.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Picos foi acionada e conseguiu amenizar as chamas em alguns pontos.

Com os incêndios, a cidade ficou tomada pela fumaça e fuligem, deixando moradores em alerta. Segundo a PM, as pessoas com terrenos na região que foram atingidas foram recomendadas a procurarem a Polícia Civil em Picos, já que existe a suspeita do incêndio ter sido criminoso.

Diego Iglesias – Cidade Verde