Policiais civis são presos suspeitos de fraude em concurso público no Piauí; Veja o vídeo

Agentes da Polícia Civil especializados em fraudes em concursos públicos foram presos durante operação ‘Infiltrados’ deflagrada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) na manhã desta terça-feira (09). Até o momento, 13 investigados foram presos.

Foram expedidos 23 mandados de prisões preventivas, temporárias, conduções coercitivas e buscas e apreensões nas cidades piauienses de Teresina, Campo Maior, Pedro II, São Raimundo Nonato, Fortaleza-CE e Araripina-PE. Dos investigados, 16 são policiais civis.

Os suspeitos teriam fraudado o concurso público de agente de Polícia Civil realizado em 2012. As investigações tiveram inicio no passado após a operação Véritas (que investigou fraude no concurso do Tribunal de Justiça do Piauí) e operação Vigiles (que investigou fraude no certame do Corpo de Bombeiros).

“Parte do grupo fraudador era o mesmo que atuou no concurso do TJ-PI e do Corpo de Bombeiros. Eles, praticamente, utilizavam o mesmo esquema dos dois outros certames que foram fraudados. Os presos não são só policiais civis, mas há outras pessoas conhecidas por fraudar concursos no Piauí como Joselito Batista Alves e Christian Alcântara Santiago”, disse o delegado Kledson Ferreira, responsável pelo caso.

O delegado geral do Piauí, Riedel Batista, ressalta que a corregedoria da Polícia Civil acompanhou a investigação e que será aberto processo administrativo disciplinar para afastar os envolvidos.

Segundo ele, entre os presos há policiais civis lotados no interior do Piauí e na capital.

As diligências ainda estão em andamento. Os presos estão sendo levados para a Academia de Polícia Civil do Estado (Acadepol). Às 11h30, o Greco vai conceder entrevista coletiva sobre o caso.

Veja o vídeo Abaixo

Cidade Verde