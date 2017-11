Policiais confundem veículo e família é baleada na zona Sul de Teresina

Na madrugada desta sexta-feira (03/11), por volta das 01h30, o veículo de uma família foi confundido com o carro de bandidos e alvejado com vários tiros por policiais na saída de uma churrascaria, na zona Sul de Teresina. Duas pessoas foram atingidas.

De acordo com informações de uma ocupante do carro que não quis se identificar, os policiais já chegaram no local atirando. “A minha cunhada sai 22h30 do trabalho no shopping, fomos pegar ela e aproveitamos para levar a filha dela de 4 meses para voltar mamando. Na volta passamos em uma churrascaria no bairro Esplanada que fica bem próximo a nossa residência, comemos e na volta passando pela Irmã Dulce paramos na frente da casa da minha cunhada para ela descer, só que antes disso o nosso carro foi atingido com vários tiros”, declarou.

“Nós ficamos muito espantados porque pouco atrás, bem na esquina, é uma boca de fumo, então pensamos que fossem bandidos. Meu namorado na reação ficou apavorado e acelerou. Quando chegamos na rua seguinte a minha cunhada gritou que tinha sido alvejada nas costas. Então dobramos logo na rua seguinte para pegar a avenida e voltar com o objetivo de procurar socorro, só que já demos de cara com a viatura e os policiais com a arma apontada para gente mandando todo mundo deitar no chão”, relatou ela.

A mulher falou ainda até sua cunhada, que foi identificada como Maria do Socorro, mesmo alvejada nas costas e com sua filha de 4 meses teve que deitar. “Eles nem revistaram o carro, só perguntaram porque a gente não parou, se não vimos a sirene ligada. Só que não vimos nada, só percebemos os tiros. Eles disseram que estavam a procura de uma S10 parecida com a nossa onde estavam assaltantes, mas só queríamos socorrer minha cunhada”, disse.

A família acrescentou que mesmo parados, uma outra viatura chegou por trás e colidiu na S10 das vítimas. “Enquanto os policiais de uma viatura falavam com a gente a outra já chegou batendo, foi quando ele perceberam, levaram minha cunhada para o hospital e a outra viatura foi embora”, falou.

O motorista do veículo identificado como Evandro Inácio da Silva foi baleado na perna e Maria do Socorro baleada nas costas. Segundo informações, a bala está alojada na vítima por ser uma área muito delicada.

Meio Norte