Policial é morto a tiros em Paquetá do Piauí

Um policial militar identificado como Daniel Marcos Ferreira Silva foi morto a tiros na cidade de Paquetá do Piauí. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (11) dentro da sede do Grupamento da Polícia Militar do município.

Segundo informações de populares, um homem desconhecido estava circulando na cidade pedindo carona. Assustados, os moradores acionaram a polícia e o cabo Daniel o encaminhou até a sede do GPM.

Populares informaram que na delegacia o policial deixou o homem em um sala e quando retornou minutos depois foi surpreendido com vários tiros. O policial foi morto pela própria arma.

Daniel não resistiu aos ferimentos dos disparos e morreu no local do crime.

O cabo Daniel era bastante conhecido em Picos e já trabalhou com a venda de sorvetes na Praça Felix Pacheco, Centro.