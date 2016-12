Policial militar tenta matar a esposa com várias facadas em Geminiano

Um policial militar tentou matar a própria mulher com várias facadas na cidade de Geminiano. De acordo com o capitão Antônio Elias, do 4º Batalhão de Picos, o crime ocorreu nessa quarta-feira (28), após uma discussão entre o casal.

“Eles brigavam, quando o policial golpeou a esposa com várias facadas e ela correu para o meio da rua pedindo ajuda. Vizinhos a socorreram, esconderam a vítima até que o marido saísse e depois a levaram para o hospital”, relatou.

Ainda segundo o capitão, os vizinhos contaram ter visto o policial saindo de casa de carro. Contudo, na tarde desta quinta-feira (29) um vizinho encontrou o corpo do policial no quintal de casa. A polícia não soube informar a causa da briga do casal.

“O caso foi encaminhado para o delegado Ivanilson, que ia pedir a prisão do suspeito quando soube da morte. A vítima encontra-se em estado grave no Hospital Justino Luz, em Picos. Testemunhas serão ouvidas e o inquérito foi aberto para investigar o caso”, informou o capitão.

Mapa da violência contra a mulher

O Mapa do Feminicídio do Piauí apontou que 84 mulheres foram mortas violentamente no estado, entre março de 2015 e agosto deste ano. Do total, 50 das vítimas teriam sido assassinadas por questão de gênero. A pesquisa elaborada pela Secretaria de Segurança foi divulgada nesta quarta-feira (28).

Os crimes relacionados a questão de poder ou porque a vítima era do sexo feminino foram tipificados como feminicídio. Dos 50 casos, 40 foram no interior do Piauí e 10 na capital.

G1 Piauí