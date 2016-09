Polícias de Picos utilizam redes sociais como canal para denúncias

As redes sociais virtuais se tornaram uma das mais rápidas e interativas ferramentas de comunicação. Em Picos, as Polícias Militar e Civil tem feito uso das redes sociais não apenas como canal de divulgação das ocorrências, mas também como meio para a coleta de informações na elucidação de práticas criminosas realizadas na região.

O contato direto entre a população e a Polícia através de denúncias, tem feito com que casos tenham sido desvendados. A Polícia Militar, por exemplo, tem utilizado como ferramenta a rede social – Facebook, onde possui uma página para divulgação das ocorrências como forma de prestação de serviços à comunidade acerca da atuação policial na cidade.

“No Facebook atualizamos rapidamente as informações quando ocorrem algum tipo de crime. A página é alimentada por nossos próprios soladados. O objetivo é manter a população sabedora do que está acontecendo na cidade onde moram, bem como mostrar o desfecho dos casos”, afirmou o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Edwaldo Viana.

O Facebook está mesmo entre as ferramentas mais utilizadas. Com o propósito de potencializar o canal de comunicação, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Picos disponibilizou um link em sua página: : Polícia Civil no Facebook, destinado especificamente para o registro de denúncias com a finalidade dos denunciantes permanecerem no anonimato.

Um dos policiais que fazem parte do Serviço de Inteligência e que solicitou por medidas preventivas não ser identificado, ele destaca que nas redes sociais as pessoas acabam tendo mais receio em fazer qualquer tipo de denúncia, pois acabam sendo mais expostas, e com o link isto é superado.

Outro instrumento de comunicação também desenvolvido pela Polícia Civil do Piauí é o aplicativo DEPRE/DH, que foi copiado em diversos outros Estados do país. Através do aplicativo é possível receber denúncias de tráfico de drogas, homicidas, foragidos da justiça, porte ilegal de arma de fogo, assaltantes e outros crimes.

Para baixar o aplicativo no aparelho celular basta acessar o play store e buscar “DEPRE DH”. O programa garante ao denunciante total anonimato, já que não faz o recolhimento de nenhum dado pessoal ou número de telefone. A pessoa vai escolher o seu município, o tipo de ocorrência e depois escrever um texto detalhado.

FONTE: Jornal O Povo/ Paula Monize