População de Picos será ouvida em pesquisa sobre serviços de energia elétrica

Treze municípios do Piauí foram sorteados para participarem de uma pesquisa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que mede a satisfação do consumidor com a prestação de serviços do setor. Os questionários começarão a ser aplicados em agosto.

É a 18ª vez que será pesquisado do Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc). Serão quase 225 mil consumidores ouvidos em 584 municípios entre 18 de agosto e 1º de novembro.

No Piauí, foram sorteados Floriano, Canto do Buriti, Simplício Mendes, Teresina, Campo Maior, Cabeceiras do Piauí, São João da Serra, Piripiri, Piracuruca, Picos, Paulistana, Corrente e Avelino Lopes.

Desde 2000, a avaliação busca obter a opinião dos consumidores sobre as distribuidoras de energia elétrica para estimular a melhoria nos serviços. Os dados coletados são usados no planejamento de fiscalizações e melhorias do setor.

Cidade Verde