População de Pio IX protesta contra resultado e candidato pedirá impugnação de urnas

“Eu só quero que faça o negócio correto”, disse o candidato a prefeito de Pio IX, Silas Noronha (PTB), em entrevista ao Cidade Verde. Nestas eleições, ele disputava a prefeitura com os candidatos Etinho Bezerra (SD) e Regina (PSB).

Silas informou que pedirá a impugnação de duas urnas que estavam nas sessões eleitorais no interior do município. Ele disse que essas urnas foram abertas após receber a notícia que havia ganhado as eleições do juiz responsável pela 29ª Zona Eleitoral, José Eduardo Couto.

“A população não aceita. Eles estão lá em frente ao Fórum protestando. Eu pedi para que todos mantenham calma. O povo ta revoltando porque o juiz me deu parabéns pela eleição, passou vinte minutos, disse que a outra candidata tinha sido eleita, depois que o ex-prefeito entrou lá. Eles trouxeram essas urnas que vou pedir impugnação sem nenhum fiscal da coligação, elas estavam com falhas”, comentou Silas.

Os apoiadores da candidatura do Silas Noronha estão, desde às 8h desta segunda-feira (03), em frente ao fórum eleitoral protestando contra o resultado das eleições 2016. O pleito, que ocorreu ontem em todo o país, elegeu, no município, a candidata Regina (PSB).

De acordo com o tenente José Gomes, comandante do GPM de Pio IX, cerca de 200 pessoas participam da manifestação. O policiamento está no local para evitar confrontos e a depredação do patrimônio público.

A diferença de votos entre o candidato eleito e o que ficou em segundo lugar foi de apenas 88 votos.

Segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidata Regina foi eleita com 4.364 (38,29%). Em segundo lugar ficou Silas Noronha com 4.276 (37,52%) e, por último, Etinho Bezerra com 2.757 (24,19%).

“Eles estão aqui por causa do resultado da eleição. Foi um número muito pequeno de diferença e, por isso, a coligação que perdeu está fazendo essa manifestação. Aqui o clima é instável, tem momento que eles se exaltam quando passa algum adversário”, disse o tenente Gomes.

O advogado da coligação de Silas Noronha, Juarez Alencar, disse que entrará na justiça pedindo esclarecimentos sobre a apuração, e evitou a falar de fraude.

“O que acontece é que o juiz, antes de terminar a apuração, deu parabéns ao candidato Silas, mas depois viu que a outra candidata tinha passado na frente e foi eleita. A população começou a desconfiar e não aceitou o resultado das urnas porque duas delas apresentaram falhas. Estamos averiguando a situação e vamos pedir investigação porque temos que dá uma resposta para a população”.

Já o candidato a vice-prefeito de Silas, Geraldinho (PSD), disse que todos ficaram surpresos e a população não aceita o resultado. “É essa contradição que o povo não aceita. Nós ficamos surpresos e precisamos esclarecer isso porque algumas urnas deram problema”, afirmou.

