População do PI poderá denunciar roubo de celular através de aplicativo

O secretário de Segurança Fabio Abreu informou em entrevista à TV Cidade Verde que estão trabalhando na criação de um aplicativo para roubo e furto, principalmente de celulares, que é a principal moeda de troca entre os criminosos. O secretário informou ao Cidadeverde.com que o aplicativo está em fase de finalização e que será lançado em dezembro.

Segundo o secretário, as vítimas utilizarão o aplicativo para registrar o IMEI (identificação do celular) e consultar se seu aparelho foi recuperado pela polícia. As pessoas também poderão pesquisar se o celular que está querendo comprar tem registro de furto ou roubo.

Fábio Abreu informou também que será um dispositivo “prático e simples de ser utilizado”.

Ele explicou como irá funcionar e que o setor de estatística da própria secretaria de Segurança está trabalhando na confecção do aplicativo. “Está sendo criado um banco de dados onde automaticamente já ficam registrados os celulares roubados através do IMEI. Quando é feito o Boletim de Ocorrências do roubo do celular, automaticamente já fica cadastrado no banco de dados, para que possa ser buscado pelo usuário no aplicativo”, esclareceu.

Além disso, o secretário disse que está sendo montada uma estrutura mínima dentro do setor de estatística para cuidar da criação e adiminstração do dispositivo tecnológico.

Há cerca de um ano, o secretário informou que Teresina teria uma equipe da Polícia Civil exclusiva para investigar roubos de celulares, que estaria instalada dentro da Delegacia de Repressão a Crimes Tecnológicos (Dercat).

