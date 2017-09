População picoense prestigia desfile de 7 de Setembro

Milhares de pessoas prestigiaram, na manhã desta quinta-feira (7), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o tradicional desfile de 7 de Setembro em Picos. Segundo a Polícia Militar, cerca de oito mil pessoas assistiram o ato cívico-militar.

Mesmo com o sol quente do período B-R-O BRÓ, a população picoense acompanhou de perto a passagem das secretarias municipais, escolas da rede pública, Apae, Conselho Tutelar, 3º BEC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, SAMU, Pelotão Mirim, motoqueiros, ciclistas, maçonarias, escoteiros, cavalarias e pastorais sociais.

O ato cívico-militar teve início às 7h da manhã com o hasteamento da bandeira e em seguida, o prefeito Padre Walmir Lima, o subcomandante da Polícia Militar, major Francisco de Assis Vieira Sobrinho e o comandante do 3º BEC, tenente-coronel Marcus Bastos Lopes, fizeram a vistoria das tropas.

O desfile deste ano foi aberto pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Assim como nos anos anteriores, a cavalaria foi o último pelotão a passar pela avenida.

O desfile de 7 de Setembro deste ano foi marcado pela simulação de um atendimento feito pela equipe do SAMU e de uma operação policial realizada pela Força Tática da Polícia Militar.

Além do prefeito, do subcomandante do 4º BPM e do comandante do 3º BEC, o evento contou com a presença também do deputado estadual Severo Eulálio, vereadores, secretários e outras autoridades do município.

O prefeito Padre Walmir Lima avaliou positivamente o desfile. Segundo o gestor municipal, a população participou em número expressivo. “Foi um desfile tranquilo e a população acompanhou a participação dos órgãos civis e militares, a participação das escolas, os motoqueiros e a participação democrática do Grito dos Excluídos, que sempre tem o seu espaço e a sua voz e vez nesse momento tão importante para o Brasil”, destacou.

Segundo o comandante do 3º BEC, tenente-coronel Marcus Bastos Lopes, foi um desfile importante e transcorreu com tranquilidade. “Tivemos uma presença maciça da população com uma grande quantidade de crianças e adultos, que participaram do desfile e deu tudo certo. Hoje é um dia de comemoração e união para os brasileiros”, pontuou.

