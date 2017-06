Por causa de prédios verdes, prefeita de Valença pode ser cassada

O procurador Regional Eleitoral do Piauí, Israel Gonçalves Santos Silva, pediu a cassação do mandato da prefeita de Valença do Piauí, Ceiça Dias, e do vice-prefeito Benedito Gomes, numa ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela coligação “Nossa União é com o Povo” contra o ex-prefeito Walfredo Filho, através dos advogados José Maria de Araújo Costa, Luís Francivando Rosa da Silva e Paulo Nascimento de Araújo.

Na ação, a coligação, que perdeu as eleições, argumenta que o ex-prefeito Walfredo Filho teria beneficiado a candidatura de Ceiça Dias ao pintar prédios públicos com a mesma cor verde, usada pela chapa governista e vitoriosa na campanha.

O ex-prefeito Walfredo Filho na época negou as acusações afirmando que os prédios foram pintados em 2013, antes do pleito eleitoral.

Em fevereiro, a juíza eleitoral de Valença do Piauí, Keylla Ranyere Procópio, julgou improcedente a ação por entender que não havia conexão com fatos levantados pela coligação.

No processo, a prefeita Ceiça Dias e o vice-prefeito Benedito Gomes afirmaram que o uso da cor verde deu-se por exclusão, uma vez que as demais coligações já tinham se apossados das cores azul, vermelho e laranja.

A justificativa, porém, não foi aceita aceita pelo procurador regional eleitoral, Israel Gonçalves Santos Silva, que pediu a cassação da chapa eleita em Valença por entender que houve abuso por parte do ex-prefeito.

“Demonstram, de forma clara, o abuso de poder político perpetrado pelos investigados e consubstanciado, em uma de suas nuances, na pintura, de forma maciça, na cor verde, dos prédios públicos pelo prefeito, à época, em evidente benefício dos candidatos pertencentes à Coligação “Um Novo Tempo” disse Israel Gonçalves Santos Silva.

O parecer do procurar será juntado ao processo que tem como relator no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí, o juiz Antônio Lopes de Oliveira.

MeioNorte