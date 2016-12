Por ciúmes, homem mata duas pessoas em Bocaina

A Polícia Civil registrou por volta das 20h deste domingo (04/12) um duplo homicídio na localidade Agrovila, zona rural de Bocaina. Jéssica de Araújo Rocha e seu tio, Adão de Araújo Rocha, foram mortos a tiros de revólver calibre 32.

De acordo com o delegado regional Divanilson Sena, o autor do crime é o ex-companheiro de Jéssica, identificado como Edison de Sousa. “Edílson foi até a residência da senhora, conhecida como Maria de Esaú, falar com a sua ex-companheira. Durante a conversa eles começaram a discutir e o Edílson puxou um revólver, observando a situação o tio da jovem se colocou no meio da discussão, foi quando ele e a sobrinha foram atingidos pelos disparos”, explicou o delegado.

As vítimas morreram no local onde ocorreram os disparos. Um terceiro familiar se envolveu na confusão, porém, não foi atingido pelos tiros.Os corpos foram encaminhados ao Hospital Regional Justino Luz, em Picos, para serem periciados. A arma do crime foi encontrada pela Polícia Militar do município e encontra-se na Delegacia Regional de Picos.

Edilson encontra-se foragido e a polícia realiza diligências no sentido de capturá-lo. “O autor do crime está sendo procurado pela Polícia Militar e a Civil irá abrir investigação. Já está sendo feito o exame cadavérico e outras perícias de praxe para dar andamento as investigações. Além disso, equipes da Polícia Civil estão indo ao local no sentido de capturar o autor do crime”, disse Divanilson.

O delegado afirmou ainda, que segundo a família das vítimas, Edilson era uma pessoa muito ciumenta e essa foi a motivação da separação do casal.

Fonte: Picos40graus

ATUALIZAÇÃO

Um crime brutal chocou os moradores da localidade Agrovila, município de Bocaina. Tio e sobrinha foram mortos a tiros. O crime aconteceu por volta das 20h00min deste último domingo (04).

O Relações Públicas do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), Capitão, Elias de Sousa, disse que as vítimas foram identificadas como Adão de Araújo Rocha e Jéssica de Araújo Rocha. O acusado do crime foi identificado como Edilson de Sousa. Ele é ex-marido de Jéssica.

“O Adão foi separar a briga entre sua sobrinha e o ex-marido e acabou sendo baleado no coração e faleceu a caminho do hospital. E sua sobrinha Jéssica também foi alvejada com alguns disparos e foi socorrida. Chegando ao hospital, na sala de cirurgia, acabou falecendo”, relatou o Relações Públicas.

Ao chegar ao local do crime, os policiais do GPM (Grupamento da Polícia Militar) de Bocaina encontraram uma motocicleta e um revólver calibre 32 abandonados pelo acusado do duplo homicídio. Segundo o Capitão Elias, Edilson reside no povoado Sítio Salvador, município de Santo Antônio de Lisboa.

De acordo com o Comandante do 4º BPM, Tenente-coronel, Edwaldo Viana, já por volta das 11h40min desta segunda-feira (05), a polícia militar conseguiu prender o acusado.

Fonte: DiaaDiaPicos