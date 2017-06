Pós-graduação em Libras começa em agosto de 2017 na FSA

A pós-graduação em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, da Faculdade Santo Agostinho, está concluindo o processo de inscrição de alunos. A expectativa é iniciar a terceira turma em agosto de 2017. A pós é voltada para profissionais de diversas áreas do conhecimento, mas com a vantagem de oferecer a formação em docência do Ensino Superior e Interpretação em Libras, com bastante atividades práticas. “Temos três professores surdos (Poliana Aires, Shirlei Vilhauva – do Mato Grosso do Sul – e Kelly Samara, egressa do curso de Pedagogia) que ministram disciplinas na Língua Brasileira de Sinais. Somos a única pós do Nordeste que faz a defesa em Libras”, explica professora Socorro Batista, coordenadora executiva da pós. “O curso é todo prático. Temos três disciplinas teóricas, que são história, linguística da língua de sinais, e outra de métodos da pesquisa para auxiliar na construção do Trabalho final de conclusão do curso. A nossa defesa é única, porque ela acontece em Libras, o que diferencia mais ainda nosso curso de todos os outros existentes no mercado piauiense e até do nordeste”

Para a professora Socorro Batista, o objetivo da pós em Libras da FSA é formar profissionais aptos a atuar como professores e intérpretes de Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS, em escolas da rede regular de ensino e em superior para que possam contribuir com a formação de pessoas surdas com base nas leis que regem a educação inclusiva no país. “Temos uma pós de grande qualidade, que pode ser aferida pela qualidade do corpo docente; a nossa carga-horária é toda presencial, o que é um diferencial. A gente não quer apenas certificar, mas qualificar, com segurança. Essa é a diferença da Faculdade Santo Agostinho”, diz a coordenadora.

Um dos diferenciais é a preparação de profissionais para que possam atuar com segurança no mercado, inclusive, na atividade de tradutor e intérprete. “A nossa pós tem duas titulações: uma, em tradução e interpretação em Libras; e a segunda, em Docência, que habilita a profissional a dar aulas de Libras em instituições de ensino de ensino e empresa”, explica.

As inscrições para a Pós em Libras da FSA poderão ser feitas na coordenação de Pós-graduação da instituição. Informações através do telefone 86 3215 8722.