Postos de combustíveis de Teresina recebem aumento anunciado

O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Teresina, José Couto, informou que o aumento anunciado na noite de ontem(05) pela Petrobras começa a partir de hoje. No entanto, nem todas as distribuidoras receberam uma nova tabela.

“Eu tenho dois postos, um BR, que já tem a nova tabela e outro de outra distribuidora que ainda não recebeu o aumento. No BR, deram um aumento pequeno para a gasolina comum e um maior para aditivada e para o diesel que será de cinco ou seis centavos. Vou repassar do diesel e da aditivada, já no outro posto vou aguardar e analisar”, declarou o presidente do sindicato.

Ele disse ainda que a Petrobras agora faz a revisão dos preços a cada 30 dias e quando há uma valorização internacional do barril, os preços sobem. “Não é uma política a meu ver muito boa para o consumidor, porque vai ficar num sobe vai e vem na variação do preço. É uma política chata para o consumidor”, analisa.

A Petrobras decidiu elevar o preço nas refinarias do diesel, em 9,5%, e da gasolina, em 8,1%. O impacto nas bombas deverá ser de 5,5% para o diesel, ou mais R$ 0,17 por litro, e de 3,4% para a gasolina, mais R$ 0,12 por litro.

Segundo a nota da Petrobras, os aumentos estão de acordo com a política de preços anunciada pela Petrobras em outubro. “As principais variáveis que explicam a decisão do Grupo Executivo [de Mercado e Preços] são o aumento observado nos preços do petróleo e derivados e desvalorização da taxa de câmbio no período recente. Por outro lado, a participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação”, informa a nota.

FONTE: Cidade Verde