Prazo para pagar IPVA de fevereiro termina nesta sexta-feira (24)

Termina nesta sexta-feira (24), último dia útil de fevereiro, o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos com placas de final 2. O imposto vence amanhã por conta do feriado de carnaval. Devem pagar o IPVA na data também contribuintes com veículos de placa final 1 que parcelaram o valor.

“O IPVA vence no último dia útil do mês, então em razão do carnaval, o último dia útil de fevereiro vai ser nesta sexta, 24. Por conta disso os contribuintes que têm carro com placa final 2 devem se programar”, explica Graça Ramos, diretora de tributação da Sefaz.

Segundo ela, caso o imposto seja pago apenas em março, o contribuinte perde o beneficio da cota única e pagará juros.

“Devem ficar todos alerta, já que passando para o mês seguinte o imposto já vai ter incidência de juros e multa e vai ser perder a chance de se pagar com o desconto de 15% para quem resolve pagar a cota única”, esclarece a diretora.

“O IPVA é um dos impostos autorizados pela Constituição onde os Estados podem arrecadar. Ele vai para a conta única do Estado e integra um conjunto de receita que são usadas para a sua manutenção. São despesas com a saúde, educação, segurança, dentre outras”, afirma.